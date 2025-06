L'Empoli retrocede in Serie B: Fazzini non basta, gli azzurri cadono 1-2 e il Verona festeggia la salvezza

L'Empoli è retrocesso in Serie B: al Castellani-Computer Gross Arena gli azzurri non riescono a battere il Verona praticamente già salvo e anzi perdono per 1-2, salutando così la Serie A. Subito avanti i gialloblù dopo 3 minuti con Serdar, la reazione dei toscani è tutta nei piedi di Fazzini che pareggia entro la fine del primo tempo. Il Lecce sorprende la Lazio all'Olimpico e rende tutto inutile, ma l'Empoli subisce il goal della sconfitta da parte di Bradaric ed è, con Monza e Venezia, la terza squadra a lasciare il massimo campionato.

IL TABELLINO

Empoli-Verona 1-2

MARCATORI: 4' Serdar (V), 43' Fazzini (E), 70' Bradaric (V)

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (82' Sambia), Ismajli, Viti; Gyasi (74' Solbakken), Grassi, Henderson (60' Anjorin), Pezzella; Fazzini, Cacace (60' Colombo); Esposito (82' Konate). All. D'Aversa.

VERONA (3-5-1-1): Perilli; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar (81' Bernede), Dawidowicz, Duda, Bradaric (82' Daniliuc); Suslov (60' Mosquera); Sarr (60' Livramento). All. Zanetti.

ARBITRO: Doveri

AMMONITI: Ismajli (E), Valentini (V), Mosquera (V)

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

90'+1 Fazzini! Punizione fortissima che mette i brividi a Perilli.

88' L'Empoli non riesce a reagire, Mosquera entra in area e viene chiuso da Ismajli.

70' GOAL DEL VERONA! In un secondo tempo di calma assoluta, arriva Bradaric che sbuca di testa sul secondo palo e beffa la difesa locale!

43' GOAL DELL'EMPOLI! Pareggia Fazzini! Il numero 10 anticipa Valentini su una respinta e punisce Perilli, che poco prima gli aveva negato il goal con una bella parata!

29' Fazzini pericoloso in un paio di occasioni, in particolare su un cross di Cacace in area.

15' Prova a reagire l'Empoli con Henderson, Perilli alza in calcio d'angolo.

3' GOAL DEL VERONA! Serdar sorprende tutti agganciando per vie centrali un pallone che viene da destra e lo scaglia in rete appena prima dell'ingresso in area!

