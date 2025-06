Serie A, Giudice Sportivo: nessun provvedimento per Lautaro, ecco tutti gli squalificati e le multe

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo la 25esima giornata del massimo campionato. Come previsto, non è stato preso nessun provvedimento nei confronti di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, per le presunte imprecazioni blasfeme pronunciate dopo il fischio finale del match con la Juventus. La mancanza di un audio ha impedito di poter verificare quanto l'argentino abbia in realtà detto, al di là di ciò che si può intuire dal labiale che si vede nei video.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LEONI Giovanni (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRADARIC Domagoj (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GOSENS Robin Everardus (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IZZO Armando (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MASINA Adam (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROVELLA Nicolò (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29,

comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.

