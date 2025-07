Serie A, Giudice Sportivo: una giornata per Italiano. Sei giocatori squalificati tra cui Bastoni e Mkhitaryan

Una giornata di squalifica per Vincenzo Italiano, sei giocatori fermati per il prossimo turno di campionato tra cui due dell'Inter.

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo le sei partite giocatesi nella 33esima giornata di Serie A e l'attenzione era rivolta alla decisione sul tecnico del Bologna, allontanato dal campo nel secondo tempo di Bologna-Inter, insieme al secondo di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris: una giornata per l'allenatore dei felsinei che non ci sarà in panchina nel prossimo turno di campionato in casa dell'Udinese.

Sono sei invece i giocatori squalificati in vista della 34esima giornata: sei diffidati che sono stati ammoniti nel 33esimo turno, Perrone (Como), Cacace (Empoli), Bastoni e Mkhitaryan (Inter), Berisha e Krstovic (Lecce).

Tutte le decisioni del Giudice Sportivo.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 22 aprile 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



N. 94



SERIE A Enilive



Gare del 19-20 aprile 2025 - Quattordicesima giornata ritorno



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) SOCIETA'



Il Giudice sportivo,



premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Hellas Verona, Internazionale, Lecce, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera



salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.



Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e alcune bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



b) CALCIATORI



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BASTONI Alessandro (Internazionale) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BERISHA Medon (Lecce) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CACACE Liberato Gianpaolo (Empoli) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



KRSTOVIC Nikola (Lecce) : per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



MKHITARYAN Henrikh (Internazionale) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PERRONE RODRIGUEZ Maximo (Como) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE



TERZA SANZIONE



CORREA Carlos Joaquin (Internazionale)

NDOYE Dan (Bologna)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)



GOLDANIGA Edoardo (Como)



AMMONIZIONE



OTTAVA SANZIONE



BIANCO Alessandro (Monza)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



ENGELHARDT Yannik (Como)