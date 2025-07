Serie A, Giudice Sportivo: una giornata per Palladino. Sei giocatori squalificati tra cui Anguissa e Di Lorenzo

Una giornata di squalifica per Raffaele Palladino, sei giocatori fermati per il prossimo turno di campionato tra cui due del Napoli.

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la 31esima giornata di Serie A e l'attenzione era rivolta alla decisione sull'allenatore della Fiorentina, espulso nel finale della partita contro il Milan a San Siro per aver contestato una decisione arbirale: una sola giornata per il tecnico della Viola, che non ci sarà in panchina nel prossimo turno di campionato contro il Parma (domenica 13 aprile).

Sono sei invece i giocatori squalificati in vista della 32esima giornata: l'espulso Ricci (Torino) e cinque diffidati che sono stati ammoniti nel 31esimo turno, Frendrup (Genoa), Kyriakopoulous (Monza), Anguissa (Napoli), Di Lorenzo (Napoli) e Almqvist (Parma).

Tutte le decisioni del Giudice Sportivo.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’8 aprile 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

N. 88

SERIE A Enilive

Gare del 4-5-6-7 aprile 2025 - Dodicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di cinque minuti l'inizio della gara e di due minuti l'inizio del secondo tempo; recidiva reiterata.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato per tre volte un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 15° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RICCI Samuele (Torino) : per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALMQVIST Pontus Skule Erik (Parma) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI LORENZO Giovanni (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FRENDRUP Morten Wetche (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KYRIAKOPOULOS Georgios (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAMBO ANGUISSA Andre Frank (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SETTIMA SANZIONE)

DELPRATO Enrico (Parma) : sanzione aggravata perché capitano della squadra.

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PALLADINO Raffaele (Fiorentina) : per avere, al 47° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONITI

TERZA SANZIONE