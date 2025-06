Serie A, gli arbitri delle sfide Scudetto: La Penna per Napoli-Cagliari, Massa per Como-Inter

Sono stati designati gli arbitri per la 38esima e ultima giornata di Serie A, decisiva per Napoli e Inter che si giocheranno lo Scudetto negli ultimi novanta minuti di un campionato lunghissimo contro Como e Cagliari. I due match Scudetto sono stati assegnati a Davide Massa e Federico La Penna, chiamati a gestire il duello a distanza in programma nella serata di venerdì 23 maggio.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI PER LA 38A GIORNATA DI SERIE A

COMO – INTER Venerdì 23/05 h.20.45

MASSA

PERROTTI – ROSSI L.

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO



NAPOLI – CAGLIARI Venerdì 23/05 h.20.45

LA PENNA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCHETTI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO



BOLOGNA – GENOA Sabato 24/05 h.18.00

MONALDI

MONDIN – BELSANTI

IV: MASSIMI

VAR: PEZZUTO

AVAR: GARIGLIO



MILAN – MONZA Sabato 24/05 h.20.45

RUTELLA

PRENNA – ARACE

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA



ATALANTA – PARMA Domenica 25/05 h. 20.45

MARINELLI

BRESMES – VOTTA

IV: PRONTERA

VAR: GARIGLIO

AVAR: SOZZA



EMPOLI – H. VERONA Domenica 25/05 h. 20.45

DOVERI

ALASSIO – BACCINI

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: GHERSINI



LAZIO – LECCE Domenica 25/05 h. 20.45

FABBRI

CARBONE – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PICCININI



TORINO – ROMA Domenica 25/05 h. 20.45

DI BELLO

CECCONI – BHARI

IV: COSSO

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA



UDINESE – FIORENTINA Domenica 25/05 h. 20.45

MARCENARO

TOLFO – POLITI

IV: GIUA

VAR: ABISSO

AVAR: MAZZOLENI



VENEZIA – JUVENTUS Domenica 25/05 h. 20.45

COLOMBO

COSTANZO – PASSERI

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA