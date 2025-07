Serie A, gli arbitri spiegheranno le decisioni VAR: c'è la conferma del Segretario Generale FIGC Brunelli

Manca solamente l'ufficialità, ma dalla prossima stagione gli arbitri di Serie A spiegheranno le decisioni VAR in campo

Dalla prossima stagione di Serie A, gli arbitri spiegheranno le decisioni VAR. Manca ancora l'ufficialità, ma la conferma è arrivata da parte del segretario generale FIGC Marco Brunelli, che nella conferenza stampa di presentazione dell’organico nazionale di arbitri, assistenti e osservatori per la Stagione Sportiva 2025/2026, ha introdotto questa novità: "Nel nuovo regolamento che entra in vigore oggi, la FIFA ha fatto uscire dalla fase sperimentale la possibilità di introdurre l’annuncio dell’arbitro che commenta le decisioni prese al VAR a microfono aperto a beneficio dei tifosi presenti allo stadio. Continuerà Open VAR, stiamo discutendo con l’AIA, la Lega Serie A e DAZN ma credo sia un esperimento da proseguire".

La novità sta, quindi, nel fatto che in presenza di un episodio dubbio per cui è necessario l'OFR (on field review), il direttore di gara spiegherà la decisione presa a tutto lo stadio con un microfono. Questo, per tutelare i tifosi che allo stadio non possono vedere il replay dell'azione "incriminata".

Bunelli ha inoltre comunicato che manca solamente il via libera da parte della FIFA per dare l'ufficialità dell'introduzione in serie C e in serie A femminile del cosiddetto" Var a chiamata", con l'arbitro che, in assenza del Var vero e proprio e su richiesta delle squadre, viene invitato a rivedere l'episodio dubbio al monitor a bordocampo.