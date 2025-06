Serie A, i motivi delle squalifiche di Conte e Inzaghi. Tutte le decisioni: chi non gioca l'ultimo turno

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 37esima giornata di Serie A.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna): per avere, al 44° del secondo tempo, colpito con una manata al collo un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

GIMENEZ Santiago Tomas (Milan): per avere, al 21° del primo tempo, divincolandosi, colpito con il gomito il petto un calciatore della squadra avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOLDANIGA Edoardo (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

IDZES Jay Noah (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KRISTENSEN Thomas Thiesson (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOVRIC Sandi (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORENTE OLIVA Jose Antonio (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)

CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMENDA DI € 5.000,00 ED AMMONIZIONE

CONTE Antonio (Napoli): ammonizione (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore e dei componenti della panchina della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

BARONI Marco (Lazio): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

INZAGHI Simone (Internazionale): per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

MARCENEIRO DA CONCEICAO Sergio Paulo (Milan): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento all'atto del provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CHIVU Cristian Eugen (Parma): per avere, al 45° del secondo tempo, reagendo all’atteggiamento dell’allenatore della squadra avversaria, fronteggiato il medesimo gridando senza nessun contatto fisico.

MARCON Sergio (Udinese): per avere, al termine del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.