L'eterno Pedro rimonta la novità Ondrejka: Lazio-Parma 2-2, la lotta Champions è intricatissima

La Lazio resuscita grazie alla classe infinita di Pedro ed evita il sorpasso in classifica da parte della Fiorentina, agganciando la Roma a quota 60 punti: il Parma accarezza i tre punti che vorrebbero dire salvezza a un passo, ma la doppietta di Ondrejka alla fine vale solo un comunque ottimo punto in casa dei biancocelesti. Lo svedese apre su assist di Valeri nel primo tempo e si ripete in avvio di ripresa con una perla, Mandas tiene i suoi in vita su Pellegrino e Man, poi entra Pedro e rimonta nel giro di cinque minuti, tra 79' e 84', prima con una ribattuta e poi con un colpo di testa. Di Guendouzi da una parte e dello stesso Man dall'altra le occasioni per la vittoria, ma prevale la X.

IL TABELLINO

Lazio-Parma 2-2

​MARCATORI: 3' Ondrejka (P), 48' Ondrejka (P), 79' Pedro (L), 84' Pedro (L)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella (70' Vecino); Isaksen (70' Noslin), Dia (57' Pedro), Zaccagni (70' Tchaouna); Castellanos. All: Baroni.

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Hainaut (71' Balogh); Delprato, Keita, Sohm, Valeri (88' Lovik); Ondrejka (70' Man); Pellegrino (60' Djuric), Bonny (60' Hernani). All: Chivu

ARBITRO: Sacchi

AMMONITI: Castellanos (L), Leoni (P), Hernani (P), Djuric (P)

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

90' Cosa ha sbagliato Man! Pasticcio di Pellegrini, l'esterno corre da solo verso la porta ma calcia a lato a tu per tu con Mandas!

86' Guendouzi per poco non la ribalta! Conclusione del francese da dentro l'area, Suzuki strepitoso in angolo!

84' GOAL DELLA LAZIO! ANCORA PEDRO! Colpo di testa (!) in sospensione su cross di Pellegrini dalla sinistra!

79' GOAL DELLA LAZIO! Tchaouna al volo su cross dalla sinistra, Suzuki respinge, arriva Pedro che scarica in rete anticipando tutti!

73' Vecino pericoloso! Aggira Suzuki e prova a segnare su verticalizzazione di Pedro, ma non riesce a calciare e poi Noslin non impatta bene sul cross basso dell'uruguayano.

72' Mandas dice no a Man! Appena entrato, il rumeno si incunea in area e calcia col mancino, il portiere alza in corner!

69' Occasione Lazio! Aumenta la pressione biancoceleste con Isaksen che sfrutta un rimpallo in area, cerca di prendere in controtempo Suzuki con l'esterno del sinistro ma il portiere giapponese mura!

66' Occasione Lazio! Palla buona per Pellegrini che si inserisce in area, reattivo Suzuki che anticipa il terzino e agguanta il pallone.

58' Suzuki non si fida della presa alta e smanaccia in angolo un cross che sembrava innocuo, poi è perfetto invece sulla battuta del corner in uscita.

54' Occasione Parma! Ci vuole un super Mandas per negare a Pellegrino il secondo goal in due partite e il terzo della serata dei ducali!

48' GOAL DEL PARMA! Ancora Ondrejka! Bravo e fortunato lo svedese che punta l'area da sinistra, vince un rimpallo e poi di prima intenzione mette sul palo lontano con l'interno del destro!

45' Suzuki agguanta il pallone spiovente dalla destra e sventa un altro pericolo.

38' Annullato il pareggio di Castellanos! L'attaccante della Lazio parte in posizione di fuorigioco sul filtrante di Gila e batte Suzuki allungandosi, ma è tutto vano.

32' Zaccagni tenta la rovesciata spettacolare, ma la sua conclusione non è precisa.

29' Anche Castellanos va al tiro da lontano, Suzuki non si fa sorprendere.

27' Primo tiro della Lazio con Rovella servito da Dia, la conclusione da fuori è larga.

13' La Lazio prova a scuotersi, palla pericolosa in area con la difesa ospite che se la cava.

12' Tentativo di Sohm su punizione, Mandas risponde attento.

6' Scatenato Valeri! Ondrejka gli restituisce l'assist, serve un grande intervento di Marusic per evitare il raddoppio.

3' GOAL DEL PARMA! Subito avanti a sorpresa gli emiliani con Valeri che centra verso Ondrejka in area e lo svedese col piatto di prima fa 0-1!