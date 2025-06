Serie A, McTominay, Nico Paz, e non solo: chi sono tutti gli MVP della stagione

Con il successo del Napoli sul Cagliari e la conseguente vittoria del quarto scudetto della propria storia, è calato il sipario anche su questa edizione della Serie A. Al termine di un campionato che ha visto un testa a testa per lo scudetto tra Inter e Napoli fino all'ultima giornata, la Lega Serie A ha svelato gli MVP, ruolo per ruolo e non solo, di tutta la stagione.

Il titolo di giocatore della stagione se l'è aggiudicato Scott McTominay, che ha concluso il campionato con un goal capolavoro. Il premio per il miglior Under 23 è andato a Nico Paz, protagonista di un'annata favolosa con il Como.

Questi, invece, i premi di MVP ruolo per ruolo: Mile Svilar (Roma) è il miglior portiere della stagione. Ad Alessandro Bastoni (Inter) il riconoscimento per il miglior difensore della stagione. E' Tijjani Reijnders (Milan) il miglior centrocampista di questa Serie A. Il premio di miglior attaccante va, invece, a Mateo Retegui (Atalanta).