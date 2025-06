Reijnders rilancia il Milan: 1-0 a Monza, prima vittoria lontano da San Siro

Il Milan si rilancia e passa di misura a Monza. All'U-Power Stadium finisce 1-0 per i rossoneri nell'11a giornata di Serie A. A decidere l'incontro la rete nel finale di primo tempo di Tijjani Reijnders, che di tuffo in testa mette alle spalle di Turati.

La squadra di Paulo Fonseca (una partita in meno per il rinvio della gara di Bologna) riparte dopo la sconfitta con il Napoli, trova la prima vittoria lontano da San Siro (unico successo in trasferta nel derby con l'Inter) sale a quota 17 punti, proiettandosi ora alla super sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Seconda sconfitta consecutiva per i brianzoli di Alessandro Nesta, fermi nella parte bassa della classifica a 8 punti, che recriminano per il gol annullato a Mota Carvalho sullo 0-0 per un lieve contatto a palla lontana tra Bondo e Theo Hernandez.

IL TABELLINO

Monza-Milan 0-1

MARCATORI: 43' Reijnders (Mil).

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni (78' Caprari); Pereira (65' D'Ambrosio), Bianco, Bondo (87' Valoti), Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho (65' Vignato); Djuric (78' Maric). All. Nesta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano (89' Calabria), Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze (81' Loftus-Cheek), Pulisic (89' Musah), Okafor (63' Leao); Morata. All. Fonseca.

ARBITRO: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

AMMONITI: 47' Morata (Mil), 52' Djuric (Mon), 83' Bondo (Mon).

GOL E AZIONI SALIENTI

90+2' - Calcia Maldini da buona posizione, alto.

90' - Leao arpiona il traversone rasoterra di Musah togliendolo dalla disponibilità di Morata e calcia forte, ma di molto alto.

85' - Azione travolgente di Leao, che salta due uomini e supera il terzo con un rimpallo, poi a tu per tu con Turati cerca il gol con lo scavetto ma il portiere blocca.

84' - Punizione di Theo Hernandez dalla sinistra, Morata svetta di testa ma manda alto.

81' - Caprari per Maric che calcia con il sinistro, Thiaw devia in corner.

80' - Erroraccio di Terracciano, Caprari crossa sul secondo palo per Vignato che da buona posizione calcia malissimo al volo.

76' - Chukwueze crossa rasoterra dalla destra, Turati anticipa Morata.

72' - Bondo calcia dal limite, alto.

67' - Theo Hernandez si mette in moto, arriva in area e calcia con forza con il mancino, Turati devia in corner.

63' - Prova subito ad accendersi Leao: uno-due con Reijnders in area, ma la conclusione del portoghese è sballata.

60' - Ripartenza Monza, Bianco mette rasoterra in mezzo, velo di Mota Carvalho ma Djuric non arriva sul pallone.

59' - Sugli sviluppi di un corner Reijnders calcia dal limite, il pallone viene deviato da Okafor ma Turati è attento e blocca.

49' - Ci prova Maldini su una punizione dal limite, pallone alto.

43' - GOL DEL MILAN! Sblocca Reijnders dopo una ripartenza: Chukwueze per Pulisic a destra, cross per Morata che di testa colpisce Izzo, il centrocampista olandese si tuffa e ribadisce in rete.

37' - Fofana calcia dalla lunghissima distanza, il pallone deviato da Bondo si impenna e termina di poco sopra la traversa.

30' - Maldini colpisce il palo esterno al termine di una grande azione personale, ma è tutto vanificato dal fuorigioco di Djuric.

28' - Monza a un passo dal gol: cross di Kyriakopoulos dalla sinistra, Pereira sbuca in area e colpisce di testa ma Maignan si supera e difende il risultato con un grande intervento.

27' - Chukwueze mette in mezzo per Morata solo in area, il suo colpo di testa termina di molto fuori.

25' - Ripartenza Monza: Maldini calcia dal limite dell'area verso il secondo palo, Maignan si distende e devia in corner.

22' - Theo Hernandez parte sulla fascia sinistra, palla dentro per Okafor che calcia di prima ma ancora malamente.

20' - Anche il Milan spreca un'ottima occasione: ripartenza con Pulisic dopo una palla persa da Marì, pallone in area per Okafor che calcia male e debolmente, Turati blocca senza problemi.

16' - Maldini si divora un gol: cross basso destra, il pallone arriva all'ex di turno tutto solo sul dischetto del rigore, con la porta aperta calcia di prima ma manda malamente fuori.

13' - Monza vicino al gol: la punizione del Milan respinge la punizione dal limite, Kyriakopoulos raccoglie e calcia di poco a lato.

7' - Annullato un gol a Mota Carvalho per un precedente fallo di Bondo su Theo Hernandez a palla lontana.

3' - Prova ad accendersi subito Chukwueze: si accentra e calcia dal limite, la conclusione deviata arriva debolmente tra le braccia di Turati.