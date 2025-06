Il Parma gioca, spreca, la riprende e poi crolla: 2-3 e prima vittoria stagionale per il Cagliari, decisivo Piccoli

La partita che ha chiuso la sesta giornata di campionato è stata una vera e propria girandola di emozioni: il Parma, ancora una volta, si dimostra estremamente permeabile in difesa nonostante le grandi doti degli attaccanti, e contro il Cagliari, che prima di oggi non aveva mai vinto in campionato, viene fuori un 2-3 clamoroso. Apre Zortea che decide il primo tempo con un bel colpo di testa su assist di Luvumbo, il pareggio nella ripresa è del solito Man. Nicola inserisce l'altro rumeno Marin e viene ripagato da un gran gol dopo appena due minuti, poi si arriva al finale e Hernani dal dischetto fa 2-2, ma un attimo dopo Piccoli sorprende tutti e fionda in rete l'assist di Gaetano.

IL TABELLINO

Parma-Cagliari 2-3

RETI: 35' Zortea (C), 61' Man (P), 75' Marin (C), 87' rig. Hernani (P), 88' Piccoli (C)

PARMA (4-2-3-1) Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh (61' Sohm), Valeri (46' Coulibaly; Hernani, Bernabè; Man, Hainaut (78' Mohamed), Mihaila (46' Almqvist); Bonny (70' Charpentier).

CAGLIARI (4-2-3-1) Scuffet; Zappa, Mina (73' Palomino), Luperto, Obert (64' Augello); Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola (64' Gaetano), Luvumbo (73' Marin); Piccoli.

ARBITRO: Fourneau

AMMONITI: 25' Bernabè (P), 48' Coulibaly (P), 53' Obert (C)

LE AZIONI SALIENTI

88' GOL CAGLIARI! Clamoroso, Piccoli riporta avanti i sardi su servizio di Gaetano! Diagonale imprendibile per Suzuki, difesa locale da rivedere.

87' GOL PARMA! Rigore concesso per fallo di Palomino su Charpentier, Hernani batte Scuffet.

79' Matchball fallito dal Cagliari con Gaetano, liberato davanti a Suzuki: conclusione aperta col destro oltre il palo.

77' Reazione Parma: Bernabè a giro col mancino, pallone alto non di molto.

75' GOL CAGLIARI! Marin appena entrato riceve da Adopo e insacca da fuori area con una parabola imprendibile per Suzuki!

65' Sohm si mangia il sorpasso! Man incontenibile a sinistra, palla per il rimorchio del centrocampista che strozza troppo col mancino e manda fuori!

61' GOL PARMA! Gran giocata di Coulibaly che mette da sinistra un pallone basso che Man a centro area deve solo spingere in rete!

60' Occasionissima per il Parma! Lancio lungo per Man che aggancia alla grande e tocca sull'uscita di Scuffet, palla fuori di pochissimo!

55' Occasioni Parma: prima Scuffet deve sbrogliare su un tiro-cross da sinistra di Man, poi tocca ad Almqvist che va a giro col mancino, palla che sibila fuori.

36' Rischia di sbandare il Parma, incertezza di Suzuki che poi è bravo a rinvenire su Piccoli.

35' GOL CAGLIARI! La palla viene messa in mezzo da Luvumbo da sinistra, svetta Zortea che non lascia scampo a Suzuki.

16' Risposta del Parma! Palla buona per Mihaila in area, conclusione leggermente deviata che gonfia l'esterno della rete!

15' Sempre Cagliari con Viola che serve Luvumbo, conclusione da appena dentro l'area che esce alta.

8' Gol del Cagliari con Mina che ribadisce in rete dopo un palo colpito di testa da Luperto, ma si trovava in posizione irregolare. Si rimane sullo 0-0.

3' Occasione Cagliari con Piccoli che impatta di testa un pallone proveniente da sinistra, Suzuki respinge come può con un bel riflesso.