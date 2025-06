Serie A, quali sono le squadre italiane qualificate alle coppe europee nel 2025/2026

Si è chiusa la stagione 2024/25 della Serie A. L'ultimo turno è stata la solita girandola di emozioni e ha portato a verdetti anche inaspettati. Facciamo il punto e vediamo quali sono le squadre che rappresenteranno l'Italia nella prossima campagna europea. Tra Champions League, Europa League e Conference League non trova posto la Lazio che, nell'ultimo turno, si fa battere in casa dal Lecce e dice addio all'Europa, dopo essere arrivato a un passo dalle semifinali di Europa League.

Al posto dei biancocelesti sarà ancora la Fiorentina a rappresentarci in Conference. Biancocelesti e viola chiudono a pari punti (65) ma, in virtù della miglior classifica avulsa, a sorridere sono gli uomini di Palladino che chiudono il campionato al sesto posto e, per il quarto anno consecutivo, giocheranno la Conference League.

Di seguito il quadro completo.

In Champions League: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus.

In Europa League: Roma, Bologna (vincitrice Coppa Italia).

In Conference League: Fiorentina.