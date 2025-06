Serie A, top-4: balzo Juve nelle quote, Champions più lontana per Lazio e Milan

E' lotta aperta per il quarto posto in Serie A. Con le prime tre posizioni che sembrano ormai certe, per gli esperti di Goldbetsaranno Juventus, Lazio e Milan a contendersi l'ultimo slot valido per l'accesso in Champions League. Nello scontro diretto, la squadra di Thiago Motta supera 2-0 quella di Sergio Conceicao: la qualificazione per la Juventus passa da 2,25 a 1,90, mentre vale 3,75 quella del Milan.

Un piazzamento tra le prime quattro della Lazio, vittoriosa a Verona e attualmente quarta in classifica, è offerto a 2,85. Più staccata, infine, la Fiorentina (senza vittorie da 7 partite in campionato), data a 6,50, in netto aumento rispetto a 3,50 di fine dicembre. Quote rasoterra per Napoli e Atalanta: vale 1,01 un piazzamento nella top-4 della squadra di Conte, con l'Atalanta di Gasperini in lavagna a 1,05. L'Inter campione d'Italia, che deve recuperare la partita contro la Fiorentina ed è potenzialmente prima in classifica al pari degli azzurri, non è quotata in lavagna.