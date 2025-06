Serie A, top-4: Juve inarrestabile, la Lazio insegue in quota. Per i bookie il Milan dice addio a un posto Champions

Pokerissimo Juventus. La squadra di Thiago Motta centra la quinta vittoria consecutiva in campionato, si conferma al quarto posto solitario e tiene a distanza la Lazio, vittoriosa a Milano. Continuano a calare le quote dei bookmaker per la qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League: su Better, infatti, si passa da 1,50 della scorsa settimana agli attuali 1,37. Dietro a Locatelli e compagni, a due punti di distanza, i biancocelesti di Baroni, offerti a 2,85.

Chi invece sembra dire addio al quarto posto è il Milan, alla terza sconfitta consecutiva e precipitato in nona posizione: un posto tra le prime quattro sale a 25, in netto aumento rispetto a 4,50 di sette giorni fa. Balzo in quota, invece, per il Bologna, in lavagna a 15, e per la Roma (senza sconfitte da 11 turni), data a 20, come la Fiorentina di Palladino.