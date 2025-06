Adams rilancia il Torino: 2-0 al Cagliari e vittoria in casa dopo tre mesi

Il Torino rompe un digiuno casalingo lungo oltre tre mesi e torna alla vittoria: i granata battono 2-0 il Cagliari nell'anticipo della 22esima giornata di Serie A grazie alla prima doppietta italiana di Che Adams, ritrovando un successo che mancava dal 13 dicembre (a Empoli) e tornando a vincere davanti a suoi tifosi dopo tre mesi (contro il Como il 25 ottobre).

Il Toro ci mette solo 6 minuti per sbloccare la gara: Ricci entra in area, serve Adams che controlla e scaraventa il pallone sotto la traversa. Il Cagliari non riesce a reagire e si aggrappa alle parate di un super Caprile per non affondare, i granata si vedono negare il raddoppio dal VAR (annullato gol a Lazaro per fuorigioco di Karamoh, autore dell'assist). All'ora di gioco, però, il Torino trova il raddoppio: Karamoh colpisce il palo, ancora Che Adams ribadisce in rete per la doppietta personale.

La squadra di Paolo Vanoli sale così a quota 26 punti, il Cagliari di Davide Nicola resta a quota 21.

IL TABELLINO

Torino-Cagliari 2-0

MARCATORI: 6' Adams (T), 61' Adams (T).

GOL E AZIONI SALIENTI

77' - Conclusione di Gineitis dalla distanza, Mina devia in corner.

61' - GOL DEL TORINO! Ancora Che Adams con la prima doppietta in Serie A: Karamoh colpisce il palo, il pallone arriva sui piedi dell'attaccante scozzese che ribadisce in rete per il 2-0.

60' - Adams vicinissimo alla doppietta, ma da due passi colpisce il palo esterno.

53' - Altra occasione Cagliari: magia di Vlasic che entra in area e crossa per Tameze, incornata forte del francese ma Caprile è reattivo e in tuffo salva ancora il Cagliari.

48' - Gol annullato al Torino, negato il primo gol in Serie A a Lazaro: Karamoh entra in area dalla sinistra, cross rasoterra sul secondo palo per l'esterno austriaco che tutto solo insacca per il 2-0, ma il VAR cancella tutto per fuorigioco del francese autore dell'assist.

44' - Karamoh dribbla due difensori e calcia dal limite, Caprile para ancora.

40' - Ancora Torino pericoloso: Vlasic serve Pedersen che entra in area dalla destra, conclusione piazzata con il mancino ma Caprile chiude ancora bene la porta.

29' - Grande occasione di raddoppiare per il Torino con Karamoh che si presenta a tu per tu con Caprile, ma il portiere del Cagliari salva tutto in uscita bassa.

28' - Punizione dalla destra di Marin, cross per la testa di Mina che non trova la porta.

6' - GOL DEL TORINO! La sblocca Adams: Ricci entra in area dalla destra e serve il centravanti scozzese a centro area, controllo e destro violento sotto al traversa per l'1-0.

4' - Occasione per il Torino: Adams serve Karamoh, il francese entra in area e calcia ma la sua conclusione viene deviata in corner.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen (66' Walukiewicz), Maripan, Coco, Sosa (77' Masina); Ricci (84' Linetty), Tameze (66' Gineitis); Lazaro, Vlasic, Karamoh (84' Njie); Adams. All. Vanoli.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (58' Augello); Deiola (58' Adopo), Marin (58' Makoumbou); Zortea, Gaetano (58' Pavoletti), Felici; Piccoli (77' Lapadula). All. Nicola.

ARBITRO: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.

AMMONITI: 52' Zortea (C).