Serie A, tutti gli squalificati nell'ultima giornata

Novanta minuti al termine della Serie A e l'ultima giornata non avrà tanti protagonisti.

Il 37esimo turno del campionato è andato in archivio e ha lasciato tanti giochi aperti, considerando che gli ultimi verdetti sono la salvezza del Cagliari, l'uscita di Fiorentina e Bologna dalla lotta Champions League e l'esclusione del Milan dalle prossime competizioni europee.

Scudetto, Champions/Europa/Conference League e salvezza, tanti discorsi ancora da chiudere con le varie squadre impegnate che dovranno fare a meno di alcuni interpreti.

Nove i giocatori squalificati in vista della 38esima giornata di Serie A tra espulsioni dirette, come quelle di Santiago Gimenez e Juan Miranda, e cartellini gialli rimediati da calciatori diffidati.

Ma non solo, perché ci saranno anche defezioni fuori dal campo: ben cinque gli allenatori squalificati, spiccano Antonio Conte e Simone Inzaghi che non saranno in panchina nell'ultimo atto della sfida Scudetto a distanza tra Napoli e Inter.

SERIE A, GLI SQUALIFICATI PER L'ULTIMA GIORNATA

Juan Miranda - Bologna

Edoardo Goldaniga - Como

Pierre Kalulu - Juventus

Tete Morente - Lecce

Santiago Gimenez - Milan

Leandro Paredes - Roma

Thomas Kristensen - Udinese

Sandi Lovric - Udinese

Jay Idzes - Venezia

SERIE A, GLI ALLENATORI SQUALIFICATI PER L'ULTIMA GIORNATA

Antonio Conte - Napoli

Simone Inzaghi - Inter

Marco Baroni - Lazio

Sergio Conceicao - Milan

Cristian Chivu - Parma