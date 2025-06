La Fiorentina vola in Conference League: Fagioli, Comuzzo e Kean piegano l'Udinese

La Fiorentina batte l'Udinese nella 38esima giornata e conquista un'incredibile qualificazione in Conference League. I viola non erano padroni del loro destino: serviva un successo e la sconfitta della Lazio contro il Lecce. Una combinazione difficile, che è arrivata. La squadra di Palladino chiude il campionato in sesta posizione con 65 punti, mentre i bianconeri al dodicesimo posto con 44.

LA GARA - Tante emozioni nel match di Udine: i bianconeri sbloccano il risultato con Lucca, ma l'espulsione dubbia di Bijol al 38' cambia la partita. La Fiorentina rientra ottimamente dall'intervallo e ristabilisce l'equilibrio con Fagioli. 10 minuti più tardi arriva il goal capolavoro di Comuzzo, che di tacco batte Okoye. Kabasele trova il pareggio e rimette tutto in discussione. A decidere la partita è la rete di Kean, il giocatore migliore dei viola che li porta in Europa.

UDINESE-FIORENTINA 2-3

MARCATORI: 25' Lucca (U), 46' Fagioli (F), 56' Comuzzo (F), 60' Kabasele (U), 82' Kean (F)

TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Solet; Ehizibue (86' Palma), Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta (77' Bravo), Zemura; Lucca (77' Davis), Sanchez (52' Zarraga). All. Runjaic.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo (79' Pongracic), Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson (71' Gudmundsson), Fagioli, Gosens; Beltran (84' Ndour), Kean. All. Palladino.

ARBITRO: Marcenaro

AMMONITI: Beltran, Richardson, Karlstrom

ESPULSI: Bijol

GOAL E AZIONI SALIENTI

82' - La Fiorentina passa in vantaggio: un tiro di Kean deviato da Zemura entra in porta

79' - Mezza rovesciata di Mandragora bloccata dal portiere bianconero

75' - Occasione incredibile per la Fiorentina: Gudmundsson può calciare un passo dalla porta, ma non riesce a battere Okoye

69' - Mandragora non riesce a dare potenza al suo colpo di testa. Tutto facile per il portiere

60' - L'Udinese trova subito il pareggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone rimane pericolosamente all'interno dell'area della Fiorentina e Kabasele lo spinge in porta

56' - Gol pazzesco di Comuzzo. Il difensore batte Okoye di tacco su cross di Richardson

51' - Mandragora non trova la porta dal limite dell'area

46' - La Fiorentina trova subito il pareggio. Fagioli ci prova tre volte: i primi due tiri vengono deviati, il terzo finisce in rete

Secondo tempo

45' - Ci prova ancora Kean, questa volta di testa, ma Okoye blocca il pallone

42' - Palo clamoroso di Kean. Anche in questo caso, però, l'attaccante è in fuorigioco

38' - Doppia ammonizione per Bijol. Il giocatore dell'Udinese colpisce il pallone, ma poi travolge Marì in scivolata. L'arbitro non ha dubbi e lo espelle

34' - Kean spreca un assist di Mandragora, colpendo malissimo il pallone da ottima posizione

32' - Solet ci riprova con una conclusione dalla distanza, ma De Gea è attento e blocca il tiro

25' - Azione prolungata dell'Udinese: dopo un tiro deviato di Solet, il pallone arriva a Lucca che non lascia scampo a De Gea con un destro di prima intenzione

19' - Zemura libera Sanchez all'interno dell'area, ma l'attaccante sbaglia il controllo e il pallone si perde sul fondo

18' - L'Udinese ci prova da palla inattiva: Karlstrom colpisce il pallone di testa da calcio d'angolo, senza trovare lo specchio

1' - Kean sblocca subito l'incontro, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Si resta sullo 0-0

Primo tempo