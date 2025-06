Serie B, Catanzaro-Venezia sospesa al 20' per nubifragio. Si riparte quasi un'ora dopo

Catanzaro-Venezia era sull'1-1 dopo poco più di 20 minuti, con reti di Pontisso e Idzes, quando un violento nubifragio con pioggia alternata a grandine si è abbattuto sullo stadio Ceravolo ha messo in ginocchio il terreno di gioco dello stadio calabrese, dove si stava giocando uno dei match di cartello della terzultima giornata di Serie B.

SOSPESA - Il direttore di gara, Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, ha constatato l'impossibilità di proseguire dato che il pallone aveva smesso di rimbalzare correttamente, le squadre si sono ritirate negli spogliatoi in attesa che le condizioni tornassero praticabili. La pioggia incessante non ha permesso la ripresa delle operazioni, molte porzioni di campo sono rimaste allagate e dunque impraticabili. La sospensione è stata ulteriormente prolungata, un primo sopralluogo con i capitani Iemmello e Pohjanpalo non ha sortito effetti positivi.

SI RIPARTE - Poco prima delle 16 la decisione: la pioggia è cessata, il pallone rimbalza nella maggior parte delle zolle, solo sulla fascia antistante le panchine ci sono ancora pozzanghere. Lo speaker ha annunciato la ripresa della gara alle 16:15.

LA GIORNATA DI SERIE B