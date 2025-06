Serie B, De Rossi in pole per la Sampdoria e il Padova lavora per il Papu Gomez: il punto sulle trattative

Tra le società che devono ancora trovare un allenatore per la stagione 2025/26 c'è anche la Sampdoria, conquistata la salvezza i blucerchiati hanno salutato Evani e ora sono alla ricerca di una nuova guida tecnica. Il favorito per la panchina è Daniele De Rossi, reduce dall'esperienza alla Roma prima dell'esonero. Dietro di lui ci sono una serie di profili che la società sta valutando insieme alla dirigenza, tra questi c'è quello dell'ex Torino Paolo Vanoli; gli altri nomi sono Fabio Pecchia e Salvatore Foti. A Palermo, intanto, è stato presentato Pippo Inzaghi che ha chiesto Marcandalli del Genoa mentre la società sta portando avanti i contatti per un ritorno di Audero dal Como; se no si dovesse riuscire a trovare un accordo, la prima alternativa è Jonathan Klinsmann del Cesena.

IL PADOVA SOGNA IL PAPU - Il Padova appena neopromosso in Serie B ha un progetto ambizioso e sogna in grande. Il club biancoscudato vuole essere protagonista sul mercato e per questo sta provando a chiudere quelli che sarebbe due grandi colpi per la categoria: Papu Gomez e Daniele Baselli, il primo negli ultimi mesi si è allenato col Renate e l'ex Torino arriva dall'ultima stagione con il Como. Sono entrambi svincolati, la dirigenza ha avviato i contatti con entrambi e nei prossimi giorni ci saranno nuovi colloqui. Intanto il Padova ha già preso Christian Pastina e sta chiudendo per Harder della Fiorentina, superata la concorrenza del Catanzaro dove c'è Aquilani che l'aveva già allenato nella Primavera viola.

LE ALTRE TRATTATIVE - A proposito di panchine: dopo aver salutato Silvio Baldini manca solo la firma per l'arrivo di Vincenzo Vivarini, e in attacco si tratta per Coda della Sampdoria. A Frosinone, invece, tornerà Massimiliano Alvini. Il nuovo Bari di Caserta sta chiudendo per Cerofolini tra i pali, inoltre ha chiesto Distefano alla Fiorentina e Pagano alla Roma. Il sogno per l'attacco è Tutino della Sampdoria. Il Modena ha ufficializzato l'arrivo di Chichizola dallo Spezia, la trattativa per la cessione del Monza sta procedendo con ottimismo e fiducia, gli acquirenti sono un gruppo di investitori americani rappresentati dall'ex dirigente della Roma Mauro Baldissoni, nell'organigramma dovrebbe entrare anche Nicolas Burdisso e per la panchina è spuntato, anche in questo caso, il nome di De Rossi - in pole per la Samp - se si dovesse decidere di non puntare su Bianco.