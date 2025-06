Serie B: pari Frosinone. Sampdoria e Palermo fermati sullo 0-0, il Pisa di Inzaghi rallenta col Catanzaro

Dopo le partite di ieri, è terminata oggi con quattro sfide la 12esima giornata di Serie B, che va in scena nell'infrasettimanale: ha aperto alle 19.30 il Frosinone ultimo in classifica, che pareggia 1-1 a Bolzano sul campo del Sudtirol, con le reti di Marchizza e Odogwu. Alle 20.30 altre tre gare, che terminano tutte 0-0: rallenta la capolista, il Pisa di Filippo Inzaghi, che pareggia contro il Catanzaro e riduce a 2 i puntidi vantaggio sul Sassuolo, mentre Sampdoria e Palermo, in zona playoff, si fanno fermare nelle rispettive trasferte di Cittadella e Mantova.