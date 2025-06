Serie B: Como e Catanzaro all'ultimo, la Reggiana è salva. Vince la Sampdoria, il Parma pareggia a Bari e vola in A

In occasione della 36a giornata di Serie B, la terzultima, può arrivare il primo verdetto: in caso di successo a Bari, vista la sconfitta del Venezia a Catanzaro, il Parma può festeggiare la promozione in Serie A. Per ritornare nell'élite del calcio italiano dopo tre anni la squadra di Pecchia può anche pareggiare, dato il ko dei lagunari.

Oggi sono in programma tutte le partite, si parte alle 12.30 con il match tra Cremonese (oramai fuori da giochi per la promozione diretta) e Pisa. Alle 18 chiudono la giornata i derby Reggiana-Modena e Feralpisalò-Brescia, Bari-Parma e Lecco-Sampdoria.

La Cremonese batte 2-1 il Pisa con reti di Ciofani su rigore e Coda su punizione, inutile il momentaneo pari di D'Alessandro. Sempre più vicine le semifinali playoff per i grigiorossi, ancora fuori dalla post-season i nerazzurri che rimangono sotto l'ottavo posto occupato dalla Sampdoria.

Il Cosenza vince 0-1 ad Ascoli con il gol di Tutino, consolidando la salvezza e arrivando clamorosamente a -1 dalla zona playoff.

Verdi e una rete di Goldaniga al 94' permettono al Como di ribaltare il vantaggio iniziale del Cittadella, vincendo 2-1 e mettendo al sicuro la seconda posizione in graduatoria, valida per la promozione diretta in A.

Grande successo dello Spezia per 1-0 sul Palermo. Colpo salvezza per i liguri che volano a +3 dalla coppia playout Ternana/Ascoli.

Partita entusiasmante a Bolzano, con il Sudtirol che se la porta a casa 4-3 contro la Ternana. Primo vantaggio della formazione di casa con Odogwu, prima della rimonta degli ospiti e della contro-rimonta siglata da Casiraghi. Il Sudtirol mantiene vive le speranze playoff, la Ternana è ancora in lotta per il mantenimento della categoria.

CATANZARO-VENEZIA SOSPESA PER NUBIFRAGIO,RIPARTE UN'ORA DOPO

Dopo la sospensione per il nubifragio, termina anche la sfida dello stadio Ceravolo, con il Catanzaro che, all'ultimo secondo, soffia la vittoria al Venezia: la formazione di casa strappa i tre punti al fotofinish e inguaia i lagunari nella corsa alla promozione diretta in A, grazie al rigore, ribattuto dopo l'intervento del VAR, siglato da Iemmello. 3-2 il risultato finale.

IL PARMA TORNA IN SERIE A! TUTTI I PROTAGONISTI DI UN MAGICO RITORNO TRA LE GRANDI

Alle 18 le altre sfide, tra cui spicca l'1-1 tra Bari e Parma, che permette alla squadra di Fabio Pecchia di festeggiare la promozione in Serie A. Vince anche la Reggiana per 1-0 nel derby contro il Modena, guadagnandosi la salvezza matematica. La Sampdoria batte 0-1 il Lecco già retrocesso in C e rimane in piena zona playoff, mentre tra Feralpisalò e Brescia si chiude sul 2-2. Risultato che permette anche alle Rondinelle di rimanere agganciate al treno payoff.