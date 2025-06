Serie B: vincono Palermo e Frosinone, pari Pisa, poker Salernitana

Per la 15esima giornata di Serie B oggi si giocano quattro partite. Si parte alle 15 con Frosinone-Cesena 3-2, Palermo-Spezia 2-0 e Pisa-Cosenza 2-2, con i padroni di casa in vantaggio di due goal e poi raggiunti sul pareggio al 92'. In classifica, il Pisa (secondoi) si porta a quota 31, mentre lo Spezia (terzo) resta fermo a 30, entrambe alle spalle del Sassuolo, capolista con 34 punti.

La domenica della serie cadetta termina alle 17.15 con il match fra Salernitana e Carrarese, con il successo dei campani 4-1.

LE GARE DI SABATO - Brescia-Bari ad alta tensione per via delle contestazioni nei confronti della proprietà da parte della tifoseria locale, ma in campo vanno due squadre in piena zona playoff e vogliose di fare risultato. Finisce 1-1 con reti di Galazzi e Dorval, ma rimpianti ospiti per il rigore fallito da Falletti. Non approfitta di questo incrocio la Juve Stabia che pareggia 2-2 contro un Cittadella in difficoltà: Candellone e Folino non sono abbastanza per superare Amatucci e Pandolfi. Missione compiuta invece per la Cremonese contro il Sudtirol, 0-4 firmato Bonazzoli, Vazquez, Collocolo e De Luca. Fischi per la Sampdoria di Sottil che non va oltre il 3-3 interno contro il Catanzaro: Sekulov, Tutino e Leonardi evitano la disfatta al cospetto della sontuosa tripletta di Iemmello. Chiude il programma Mantova-Modena, sfida di metà classifica terminata senza gol.