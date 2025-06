Serie B, Spezia e Cremonese in finale ai playoff: eliminate Catanzaro e Juve Stabia

Sarà Spezia-Cremonese la finale dei playoff di Serie B. Arrrivano all'atto finale la terza e la quarta del campionato: andata il 29 maggio allo Zini di Cremona, ritorno il 1° giugno al Picco di La Spezia. La Cremonese è la prima squadra a staccare il pass per la finale dei playoff di Serie B. I grigiorossi battono 3-0 la Juve Stabia, che finisce in 10 uomini, e ribalta il 2-1 dell'andata grazie a Castagnetti, Johnsen e Vandeputte La squadra di Stroppa aspetterà una tra Catanzaro e Spezia, che si giocano la seconda semifinale alle 19:30. Nell'altra partita lo Spezia, che parte da un vantaggio di 2-0, supera per 2-1 il Catanzaro, che finisce in 10, con i goal di Aurelio e Wisniewski e si prende la finale.