​Serie B: per la promozione comandano Sassuolo e Pisa, in quota avanza la Sampdoria

Turno infrasettimanale interlocutorio in Serie B con la sola vittoria del Cosenza in casa della Reggiana e addirittura nove pareggi in dieci partite. Risultati che quindi non cambiano le preferenze dei bookie in chiave promozione: comanda sempre il Sassuolo a 2,50, fermato sul pari in casa della Juve Stabia dopo un tris di vittorie consecutive, seguito dal Pisa capolista, secondo però in lavagna a 4,50. Chiude il podio virtuale il Palermo a 6, con lo Spezia, unica formazione imbattuta della serie cadetta a 7,50. Scende anche in una settimana la quota della Sampdoria, capace di collezionare 10 punti nelle ultime cinque giornate, e ora offerta a quota 10 rispetto al 12 di una settimana fa.