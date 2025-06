Serie B, quando si può giocare Sampdoria-Salernitana. Ma il Brescia non molla e punta al campionato a 21

La stagione 2024/25 di Serie B continua a regalare sorprese. Mentre si stanno giocando le semifinali playoff per la promozione, resta ancora in dubbio⁠la sfida che dovrà decretare l'ultima squadra a retrocedere in C. Se la classifica aveva stabilito che Cosenza, Cittadella e Sampdoria perdessero la categoria, le irregolarità nei pagamenti del Brescia mettono il club lombardo a rischio retrocessione visto la possibile penalizzazione di 4 punti.

TEMPISTICHE - Cosa succede ora? Nelle prossime ore il Brescia si presenterà in audizione davanti alla Procura Federale, nei prossimi giorni arriverà il deferimento, con l’udienza che dovrebbe svolgersi ai primi di giugno. Visti i termini d’urgenza, le sentenze potrebbero arrivare già negli stessi giorni. Il Brescia potrà poi, eventualmente, ricorrere alla giustizia ordinaria. Come riporta Sportitalia, il primo grado è previsto entro 8 giorni, mentre il secondo dovrebbe essere entro 15 giorni.

PLAYOUT - La doppia sfida Sampdoria-Salernitana, con i liguri che quindi prenderebbero il posto del Frosinone che sarebbe salvo, si dovrebbe giocare intorno a metà giugno (devono essere disputati entro il 30 giugno, perché oltre non si può andare in termini di regolamento e anche di contratti dei calciatori), senza attendere il Collegio di Garanzia CONI. Ma i capovolgimenti sono ormai all'ordine del giorno e, in caso di sentenza favorevole al Brescia, il prossimo campionato di Serie B potrebbe avere 21 club anziché 20. A patto che le Rondinelle riescano nel caso a iscriversi al campionato, trovando i fondi che servono per l'iscrizione.