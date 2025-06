Serie B, Sampdoria ripescata? Tutti i precedenti, c'è anche quello del Genoa

Il Brescia non ci sta. Dopo le indiscrezioni sull’imminente penalizzazione legata alle irregolarità fiscali, il club ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso, anche se il provvedimento ufficiale non è ancora stato emesso. La decisione è attesa nei prossimi giorni, ma i possibili scenari sono già sul tavolo. E sono tutt’altro che secondari. Tutto ruota attorno all’entità della penalità. Se sarà superiore ai 2 punti, il Brescia scivolerà in zona retrocessione diretta, finendo in Serie C. Un ribaltone che salverebbe il Frosinone, condannerebbe definitivamente i lombardi e costringerebbe Sampdoria e Salernitana a giocarsi la permanenza in un playout da disputare… a giugno.

Il problema principale non è solo tecnico, ma anche organizzativo. Un playout disputato a giugno stravolgerebbe ogni piano: molti giocatori sarebbero già in ritiro con le rispettive nazionali, le vacanze sarebbero saltate, i contratti in scadenza potrebbero diventare un ostacolo. In più, tutta la programmazione della stagione 2025/2026 verrebbe ritardata. Per questo motivo, la Lega di Serie B sta prendendo in considerazione soluzioni drastiche. Una delle ipotesi più concrete è quella di allargare il prossimo campionato e congelare gli spareggi. Il format extra-large non sarebbe una novità assoluta.

Secondo questo possibile nuovo assetto, retrocederebbero Cosenza, Cittadella e Brescia, senza necessità di disputare i playout. La salvezza arriverebbe d’ufficio per Frosinone, Salernitana e Sampdoria. Un modo per spegnere il caos, evitare cause infinite e ripartire con un quadro definito. La storia del calcio italiano non è nuova a soluzioni straordinarie. Nel 2003, per esempio, il “caso Catania” spinse la FIGC ad annullare tutte le retrocessioni della stagione 2002/2003. Genoa, Cosenza e Catania furono salvate a tavolino. Poi il Cosenza fallì e il suo posto venne preso dalla Fiorentina, promossa dalla C2 con un salto doppio. L’Arezzo fu ripescato in C1 per colmare il vuoto. La stagione successiva (2003/2004) si giocò una Serie B con 24 squadre. Dal 2004/2005 in avanti, il format venne stabilizzato a 22 partecipanti, formula rimasta in vigore fino al 2020.

Anche il recente passato del Brescia è tutt’altro che privo di controversie legate ai ripescaggi. Nella stagione 2022/2023, la squadra perse il playout con il Cosenza e retrocesse. Ma l’esclusione della Reggina, poi fallita, permise al club di Cellino di essere riammesso in Serie B. Quell’anno, il Brescia ha chiuso la stagione all’ottavo posto, alle spalle della Sampdoria, accedendo ai playoff per la promozione in Serie A. Un piazzamento che oggi rischia di svanire nel nulla per vicende amministrative, con la concreta possibilità di una nuova retrocessione, stavolta senza appello. Le prossime ore saranno decisive. Tutto dipende da quanti punti verranno effettivamente tolti al Brescia. Sopra quota -2, cambia tutto. La Lega dovrà scegliere se trascinare il caos fino a metà estate o fermare subito il domino con una scelta politica.