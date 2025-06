Serie B, semifinali playoff: Catanzaro e Juve Stabia per sognare ancora, ma le quote premiano Spezia e Cremonese

I playoff di Serie B entrano nel vivo. Dopo aver battuto ed eliminato Cesena e Palermo nel turno preliminare, Catanzaro e Juve Stabia vogliono continuare a sognare. Nelle semifinali, dovranno vedersela rispettivamente contro Spezia e Cremonese, entrambe favorite a quota 2,75 per il salto di categoria. Anche per quanto riguarda il passaggio del turno, le squadre meglio classificate nella regular season partono avanti: lombardi a 1,33 (Juve Stabia a 3,15) e liguri a 1,35 (Catanzaro a 2,90).

Si parte mercoledì 21 maggio alle 20.30 con le partite d'andata. E anche in questo caso, Spezia e Cremonese prevalgono sulla lavagna dei bookmaker: vale 2,30 la vittoria dei liguri in Calabria, esito della partita giocata in campionato tra le due squadre in questa stagione, mentre sale a 3,30 un'affermazione dei ragazzi di mister Caserta, con il pari fissato a 3. Nel match che si giocherà a Castellammare di Stabia, il successo ospite è offerto a 2,20, mentre il segno <<1>>, mai uscito nei quattro precedenti tra le due compagini, vale 3,35 e il pari 3,20.

Entrambe le sfide si preannunciano avari di reti: a Catanzaro, prevale l'Under a 1,57 sull'Over, dato a 2.25. Tra i risultati esatti, paga 5,50 l'1-1, seguito dallo 0-1 - esito dell'ultimo incontro - a 6,75 e dall'1-0 a 8,50. Quote simili anche in Campania, con l'Under a 1,60 in vantaggio sull'Over a 2,20. In campionato, la sfida terminò 1-2: opzione che, se ripetuta, varrebbe 9,50. Più probabili, sulla lavagna dei bookmaker, l'1-1 a 5,75 e lo 0-1 a 6,75.