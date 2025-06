Serie B: Aquilani al Catanzaro, Abate verso la Juve Stabia

Il Monza retrocesso in Serie B riparte dal nuovo allenatore Paolo Bianco. L'ex tecnico di Modena e Frosinone arriva al posto di Alessandro Nesta, che ha rifiutato l'offerta del Bari, dove ora in panchina è in arrivo Fabio Caserta. Invece l'alternativa Ignazio Abate (ex Ternana) può andare alla Juve Stabia, dove l'attaccante Adorante è richiesto dal Venezia. Su Abate c'era anche il Vicenza, che ora vira su Fabio Gallo per il dopo Stefano Vecchi, tornato all'Inter per allenare la neonata squadra Under 23 in Serie C.

Intanto il Bari sta per ingaggiare il portiere Francesco Bardi (classe 1992 ex Inter, Livorno, Chievo, Espanyol, Frosinone e Bologna), che si svincola a parametro zero dalla Reggiana.

Tornando invece al mercato degli allenatori in Serie B, il Modena ha scelto Andrea Sottil (ex Udinese e Sampdoria) e l'Empoli Guido Pagliuca, mentre il Catanzaro punta su Alberto Aquilani (ex Pisa) e per il dopo Di Francesco (in trattativa col Lecce) il Venezia avanza su Giovanni Stroppa, che ha lasciato la Cremonese dopo la promozione in Serie A.

Intanto il Pisa ha annunciato l'addio di Filippo Inzaghi, diventato il nuovo allenatore del Palermo.