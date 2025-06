Serie B, Spezia su Camarda e Vivarini ai dettagli col Pescara: il punto sulle trattative

Come in Serie A, anche in B ci sono ancora alcune panchine da sistemare. Il Palermo ha ufficializzato Pippo Inzaghi e ora partirà il mercato giocatori, il Pescara è a caccia di un nuovo allenatore dopo la decisione di Silvio Baldini di non rinnovare: nelle ultime ore si sta avvicinando Vincenzo Vivarini, ma prima dovrà rescindere il contratto che lo lega al Frosinone. A proposito: i gialloblù stanno valutando diverso profili per la panchina. Per Stroppa a Venezia invece manca solo la firma, e per la panchina dell'Entella in pole c'è l'allenatore della Giana Erminio Andrea Chiappella.

LO SPEZIA SU CAMARDA - Il Monza è al centro di una trattativa per il passaggio di proprietà, gli acquirenti sono un gruppo di investitori americani rappresentati dall'ex dirigente della Roma Mauro Baldissoni. Nell'organigramma della società potrebbe entrare anche Nicolas Burdisso: in settimana è atteso un incontro a Milano. Lo Spezia è a caccia di una punta: Camarda è il nome che piace di più anche se il Milan vorrebbe prestarlo in Serie A (prima dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2028), così i bianconeri puntano al ritorno di Mulattieri; intanto resistono alle richieste dalla Serie A per Hristov.

INZAGHI AL PALERMO, LA PRIMA RICHIESTA SUL MERCATO - Il Bari ha chiesto Cassandro al Como ed è sulle tracce del nuovo gioiello dell'Atalanta Dominic Vavassori, centrocampista classe 2005 protagonista in Serie C con l'Under 23. Una delle prime richieste di Pippo Inzaghi per il nuovo Palermo è il difensore del Genoa classe 2002 Alessandro Marcandalli, in porta si spinge per la conferma di Audero - era arrivato a gennaio in prestito secco dal Como - con Joronen come prima alternativa. Il Modena ha chiesto Zanimacchia alla Cremonese.