Serie B, tutti i segreti del Cesena: così hanno valorizzato Shpendi e Berti

Tre vittorie nelle ultime tre partite di Serie B per il Cesena, come punto esclamativo di una stagione durante la quale sono sempre stati lì nella parte sinistra della classifica. Grazie ai tre successi consecutivi - 9 punti - i bianconeri hanno fatto lo scatto decisivo per qualificarsi ai playoff. Campionato chiuso davanti a top club di categoria come Bari e Palermo, i risultati hanno premiato il lavoro di Michele Mignani che ha raggiunto gli spareggi per salire in Serie A per la terza volta consecutiva. Dietro al settimo posto del Cesena c'è una programmazione studiata nei minimi particolari che coinvolge tutte le aree del club; una struttura delineata e precisa che fa del Cesena la squadra con l'età media più bassa di tutta la Serie B.

SHPENDI E BERTI - La parola d'ordine in casa Cesena è "sostenibilità". La valorizzazione dei giovani come biglietto da visita del club. Giovani, di casa: ragazzini da inserire nel settore giovanile quando si vede qualche prospettiva, aspettarli, motivarli e stimolarli fino a farli diventare talenti da mettere in prima squadra. Per informazioni chiedere a Cristian Sphendi e Tommaso Berti, probabilmente due dei migliori giocatori usciti dal settore giovanile negli ultimi anni: il primo, 13 gol stagionali, è arrivato a Cesena quando non aveva ancora 16 anni e oggi è richiesto da club di Serie A; l'altro è nato a Cesena, la prima volta che è entrato al Manuzzi aveva 5 anni e ancora oggi frequenta gli amici di sempre.

LO SCOUTING DEL CESENA - Gli scout del Cesena sono concentrati tutti su giocatori nati dal 2000 in giù. Circa tremila profili visionati e relazionati durante una stagione, e poi portati sulla scrivania del ds Artico che passa ore e ore a leggere i report; dopo aver analizzato i dati e averli confrontati con quelli dei giocatori in rosa, vengono fatte più scremature fino ad arrivare ai calciatori scelti come obiettivi di mercato. Il responsabile scouting Omar Milanetto (ex centrocampista) lavora insieme a due collaboratori che, come ha raccontato Artico in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, seguono almeno otto partite a settimana tra Serie A, Serie B, Serie C, campionato Primavera e campionati esteri. E i giocatori che rubano l'occhio vengono inseriti nel database. Così il Cesena ha costruito un progetto solido con investimenti giusti e quella Serie A lì a un passo, per continuare a sognare.

