Serie C, che stangata per Messina e Triestina: 14 e 9 punti di penalità per la prossima stagione

Pessime notizie per la Triestina e per l'ACR Messina, che hanno chiuse la stagione di Serie C 2024-25 entrambe ai playout, seppur con un esito diverso: la formazione giuliana si è salvata grazie al doppio pareggio contro il Caldiero Terme, peggio piazzato nella classifica della regular season, mentre la formazione siciliana, caduta contro il Foggia, è retrocessa in Serie D.

A seguito di violazioni amministrative, sono state deferite su segnalazioni della Co.Vi.So.C. e penalizzate con parecchi punti, 14 il Messina e 9 la Triestina; penalità da scontare nella prossima stagione.

Di seguito, la nota diramata dai canali ufficiali della FIGC:

"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 14 punti di penalizzazione l’A.C.R. Messina e con 9 punti di penalizzazione l’U.S. Triestina Calcio 1918. Le due società – che erano state deferite a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa - sconteranno la penalizzazione nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. È stata accolta l’istanza di rinvio presentata dal Calcio Foggia 1920, con l’udienza posticipata a giovedì 19 giugno".

Da segnalare, invece, che è stata rinviata al 19 giugno l’udienza inerente il prima citato Foggia.