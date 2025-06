Serie C, i verdetti della Covisoc: l'Inter U23 prende il posto della SPAL. Riammesse Pro Patria e Caldiero Terme

Sono arrivati oggi i responsi della Covisoc in merito alle domande di iscrizione ai campionati professionistici per la stagione 2025/26. Le criticità maggiori erano rivolte alla Serie C, con Pro Patria, Caldiero Terme, Inter U23, Ravenna, Union Clodiense, Milan Futuro e Reggina alla finestra in cerca di spiragli per rientrare tra le 60 squadre ammesse in categoria.

COME FUNZIONA - Se una o più squadre non riescono a iscriversi, si procede per riammissioni e ripescaggi; qualora una società non presenti domanda, come è stato il caso Lucchese e Brescia, si procede con la riammissione di uno dei club che la scorsa stagione ha partecipato ed è retrocesso al termine del campionato di Serie C, mentre se delle società presentano domanda incompleta (o errata) si procede con i ripescaggi, che prevedono una graduatori stilata dai regolamenti federali con, nell'ordine, l'inserimento nell'organico venturo di una formazione U23, di una compagine proveniente dalla Serie D e di una dallo scorso campionato di Serie C.Â

I VERDETTI - Sono state accettate 56 domande su 57 per la Serie C: l'unica respinta è quella della SPAL. Nessuna domanda, invece, per Brescia e Lucchese. Ne consegue la riammissione di Pro Patria e Caldiero Terme, mentre la ripescata, secondo graduatoria, è l'Inter U23, che prende il posto della SPAL, che, ironia della sorte, aveva mantenuto la categoria proprio battendo il Milan Futuro ai playout. I rossoneri invece rimangono in Serie D, e la 60esima squadra sarà la perdente tra Salernitana e Sampdoria. Le società bocciate hanno tempo entro il 17 giugno per presentare il ricorso che la Covisoc inoltrerà alla FIGC, che delibererà il tutto nel Consiglio Federale del 19.