Serie C, le date ufficiali della stagione 2025/26

Con un comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Pro ha reso note le date della stagione sportiva 2025/26, che prenderà il via il prossimo 24 agosto per chiudersi il 26 aprile 2026. Sosta natalizia prevista per domenica 28 dicembre 2025; ci saranno tre turni infrasettimanali, le cui date però sono ancora da definire. Indicata anche la data del primo turno eliminatorio della Coppa Italia di categoria, fissato domenica 17 agosto 2025.

CAMPIONATO SERIE C

Inizio: DOMENICA 24 AGOSTO 2025

Sosta: DOMENICA 28 DICEMBRE 2025

Turni Infrasettimanali: N.3 Turni da determinare

Termine: DOMENICA 26 APRILE 2026

COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 17 AGOSTO 2025