Serie C, playoff: Pescara sente "profumo" di promozione, in quota abruzzesi favoriti su Vicenza e Ternana

È il Pescara l'indiziato numero 1 per la promozione in Serie B attraverso la (tortuosa) appendice dei playoff. La squadra abruzzese, che manca dal campionato cadetto dalla stagione 2020-21, è la favorita dei bookie per il salto di categoria: la sua vittoria della post-season di Serie C si gioca a 2 su Sisal, mentre quella del Vicenza e della Ternana è valutata 3,50.

Nella semifinale di ritorno dei playoff, gli uomini di Baldini ospitano all'Adriatico l'Audace Cerignola, già sconfitto 4-1 all'andata in Puglia grazie alle doppiette di Meazzi e Tonin: avanti il bis biancoazzurro visto a 2,11, mentre pareggio e successo del Cerignola sono in lavagna nell'ordine a 3,25 e 3,60. Se il Pescara vede la qualificazione alla finale, c'è maggiore incertezza nell'altra semifinale che oppone la Ternana al Vicenza, seconde classificate nei rispettivi gironi in regular season. Anche in considerazione dello 0-0 dell'andata. Le quote prevedono grande equilibrio con gli umbri del bomber Cicerelli (22 reti stagionali) leggermente favoriti: l'1 è fissato a 2,65 e il 2 sale a 2,80, mentre il pareggio vale 3,05 volte la posta puntata.