Lo sfogo di Juan Jesus: "Pedinato da un mese, sanno dove vivo. Non mi sentirò mai più al sicuro a Napoli"

Brutta disavventura nella notte per Juan Jesus, un tentativo di furto che lo porta a un duro sfogo: "Non mi sentirò mai più al sicuro in questa città".

E' stata una notte turbolenta per il difensore del Napoli, che ha subito un tentativo di furto della sua auto. Ma non solo, il brasiliano è diventato un bersaglio e ha svelato di essere pedinato ormai da un mese, motivo per cui sente messa a repentaglio la sicura sua e della sua famiglia.

TENTATIVO DI FURTO - A raccontare il tentativo di furto dell'auto è stato lo stesso Juan Jesus. Con un video nelle stories di Instagram, il giocatore ha mostrato la propria vettura e aggiunto un messaggio: "Sicurezza zero. Dopo quasi un mese da pedinato, oggi hanno provato a portare via la macchina. Che brutta sensazione, fate vomitare". Non è la prima volta che succede quest'anno ai calciatori del Napoli, dal momento che anche il neo acquisto David Neres è stato rapinato a mano armata a inizio campionato mentre era fermo nel traffico insieme alla compagna.

"MAI PIU' AL SICURO" - Una brutta disavventura che ha portato Juan Jesus a un secondo sfogo, sempre sulle stories di Instagram. Il difensore ha approfondito il racconto e aggiunto duri commenti: "Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell'arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). E solo sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine sono secondari, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo".