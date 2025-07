SFS Snack a Villarreal: Infrastrutture calcistiche e sviluppo urbano

SFS (Social Football Summit) e Villarreal CF hanno annunciato la prossima edizione di SFS Snack, una conferenza internazionale in formato breve dedicata all’industria del calcio, che - dopo l'evento tenutosi a Milano all'Arena Civica - si terrà questa volta il 15 aprile presso il celebre Estadio de la Cerámica.

SFS Snack Vila-real riunirà relatori di alto livello, tra cui rappresentanti di importanti club come Villarreal CF, AS Roma e ValenciaBasket Club, nonché manager di marchi internazionali come Ascale. L’evento, dal titolo “Football, infrastructure and urban development”, esplorerà il potere trasformativo degli stadi come catalizzatori per la crescita economica, il rinnovamento urbano e l’impatto sociale.

I panel della conferenza affronteranno tematiche come:

L’importanza strategica dello stadio nella crescita del club sportivo;

Stadiums & Beyond: generare crescita commerciale, partnership e comunità di tifosi;

Strategie innovative per l’attivazione del brand negli stadi di calcio: massimizzare l’impatto della sponsorizzazione

Brandon Paramo, International Business Manager del Villarreal CF, ha dichiarato: “Siamo onorati di ospitare SFS nella nostra casa, l’Estadio de la Cerámica. Questa iniziativa si allinea perfettamente con la nostra visione di lungo termine, che mira a integrare il calcio con lo sviluppo della comunità. Gli stadi non sono solo luoghi sportivi – sono motori di progresso sociale ed economico, e questo evento mostrerà come innovazione e collaborazione possano ridisegnare le nostre città.”

Gianfilippo Valentini, CEO di SFS, ha aggiunto: “Dopo importanti tappe internazionali in città come Londra, Dubai e Riad, portare SFS Snack a Vila-real dimostra l’impegno del Villarreal CF verso l’innovazione nell’industria calcistica. Il nostro obiettivo è creare dialoghi significativi che ispirino nuove strategie e collaborazioni all’interno dell’ecosistema globale del calcio.”

SFS Snack è un progetto del Social Football Summit, l’evento di riferimento per l’industria calcistica in Italia, che si tiene ogni anno a novembre a Roma. L’iniziativa riflette la missione del SFS di connettere professionisti a livello globale e promuovere l’innovazione nel business del calcio, con eventi nelle città che stanno plasmando il futuro di questo sport.

Dettagli dell’Evento:

Data: 15 aprile, 2025

Orario: 11:00 – 14:15

Luogo: Estadio de la Cerámica, Vila-real

Organizzatori: Villarreal CF & SFS

Titolo Evento: Football infrastructure and urban development