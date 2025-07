Arriva una nuova indiscrezione sull’avventura di Nicolò Fagioli alla Juventus che, secondo quanto viene riportato da La Gazzetta dello Sport, è prossima ai titoli di coda. Nel corso degli ultimi giorni, il Marsiglia sembrava il club più interessato al centrocampista classe 2001, ma nelle ultime ore il Napoli ha effettuato il sorpasso definitivo per assicurarsi le prestazioni del giocatore ex Cremonese. Quello che è certo è che il ragazzo cresciuto nelle giovanili bianconera, lascerà Torino nel corso della prossima sessione invernale di mercato.

MANNA DECISIVO – Si sta scaldando sempre di più, dunque, l’asse fra il Napoli e la Juventus, che vogliono definire quest’operazione nei prossimi giorni. A prevalere nella scelta è stato il grande lavoro effettuato da Giovanni Manna, uomo mercato dei partenopei che, nel corso dell’ultima stagione alla Vecchia Signora, come rivela La Gazzetta dello Sport, è rimasto vicino al giovane calciatore bianconero in un momento difficile della sua carriera, coinciso con la squalifica. Il rapporto di stima e fiducia è stato dunque decisivo per questo sorpasso natalizio sulla società francese.

E RASPADORI… - Una cessione necessaria, quella di Fagioli, per permettere a Cristiano Giuntoli di operare nel mercato di riparazione e andare a puntellare la rosa affidata a Thiago Motta con almeno un difensore centrale (se non due) e magari un attaccante. E a proposito di punte, la rosea rivela che Raspadori – anch’egli desideroso di cambiare aria per avere maggior minutaggio – potrebbe diventare un’operazione parallela a quella di Fagioli, sulla base comune di un affare da 20/25 milioni di euro. Il centrocampista fornirebbe qualità alla mediana di Antonio Conte, il centravanti della Nazionale sarebbe quell’opzione da utilizzare sia come alternativa a Vlahovic sia come seconda punta nella formazione di Thiago Motta. Esigenze comuni che possono facilitare la discussione al tavolo delle trattative. Raspadori alla Juventus, Fagioli al Napoli: l’asse si scalda.