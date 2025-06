Sinner: "Donnarumma miglior portiere al mondo, contro l'Inter…"

Buona la prima per Jannik Sinner, che al primo turno del Roland Garros di Parigi (gli Open di Francia) batte il 29enne francese Arthur Rinderknech per 3 set a zero con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-5. Nell'ultimo parziale il tennista italiano rimonta da un inziale svantaggio di 4 game a zero. Al secondo turno il numero 1 al mondo sfida un altro francese, Richard Gasquet.

Ecco le parole di Sinner dopo il match: "Il primo incontro non è mai facile. Sono contento di come ho gestito la situazione nel terzo set, questo è molto importante per me. Ringrazio il pubblico per come si è comportato, tifando per il beniamino di casa, ma rimanendo corretto nei miei confronti".

Tifoso milanista, Sinner ringrazia anche un suo tifoso VIP: "Dico grazie anche a Donnarumma per essermi venuto a vedere, è il miglior portiere del mondo. Siamo buoni amici ormai da un bel po', quindi ci conosciamo bene e per me è stato un onore vederlo in tribuna. Anche lui ha una partita bella importante tra un po' di giorni (la finale di Champions League tra PSG e Inter di sabato 31 maggio a Monaco di Baviera, ndr). Siamo tutti e due belli concentrati su noi stessi, ma ci supportiamo a vicenda".