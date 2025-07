Siparietto Di Canio-Totti sul caso Inter: "Situazione non recuperabile. Tra noi c'era lo sfottò vero e il rispetto"

Siparietto inatteso tra Francesco Totti e Paolo Di Canio che hanno detto la loro su quanto successo in casa Inter, con le scottanti dichiarazioni di Lautaro e la pronta risposta di Calhanoglu

Curioso siparietto tra due ex calciatori e grandi rivali come Francesco Totti e Paolo Di Canio, che si sono incontrati in occasione delle finali del Grand Slam Padel Show Vip e hanno commentato ai microfoni di Sky Sport il caso Inter. Ricordiamo, infatti, la sfuriata di Lautaro Martinenz al termine della sfida persa con il Fluminense e delle parole del presidente nerazzurro Beppe Marotta che aveva attaccato Calhanoglu per il suo comportamento di questi ultimi giorni non ritenuto professionale per via di una possibile partenza con destinazione Turchia.

L'ex attaccante biancoceleste è stato netto nei confronti del capitano nerazzurro: "Non è stata solamente una frecciata, ma un qualcosa di devastante quella che ha lanciato pubblicamente verso un compagno di squadra. In questo caso Lautaro è stato il braccio armato della società".Per Totti, invece, la situazione è ormai irrecuperabile: ". Anche perché non ha parlato solamente il capitano, ma anche il direttore sportivo, il Ceo, il presidente, quando ci si mettono tutti non è facile... Una situazione non bella comunque per la gente dell'Inter".Poi i due hanno fatto un parallelo con il passato: "C'era lo sfottò quello vero, ma sempre all'insegna del massimo rispetto", ha sottolineato. Poi ancora: "Se ci tolgono anche le prese in giro è tutto finito."