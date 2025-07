L’ex difensore dell’Inter ha ammesso di non precludersi nulla per il futuro

L’ex difensore dell’Inter tra le altre Milan Skriniar, è stato intercettato dai microfoni di CalcioNapoli24 nel pre-partita della sfida di addio al calcio organizzata dal connazionale Marek Hamsik – in programma alle 19 di sabato 5 luglio, nello stadio Tehelné Pole di Bratislava, casa dello Slovan dove Marekiaro ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Il classe ’95 slovacco, che ha giocato l’ultima stagione in Turchia con il Fenerbahce, è ancora di proprietà dei Campioni d’Europa del Paris Saint-Germain ma con ogni probabilità la sua esperienza a Parigi non si prolungherà ancora per molto. Proprio il club di Istanbul sarebbe al lavoro per riportare il giocatore nella capitale turca anche per il 2025/26.

TUTTO APERTO - Il centrale slovacco però non ha voluto chiudere nessuna porta per ciò che gli riserverà il futuro: “Se ho mai pensato di raggiungere Lobotka al Napoli? Lobo è uno dei miei migliori amici quindi vediamo. Mi piacerebbe giocare con Lobo però per me è tutto aperte”.

MAREKIARO - Infine qualche parola su Hamsik, ex capitano e bandiera dei partenopei, che darà l’addio al calcio (l’ultima esperienza con il Trabzonspor tra il 2021 e il 2023): “Marek è una leggenda della Slovacchia e del Napoli e sarà bello stasera giocare la sua ultima partita”.