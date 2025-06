Sky: Bernardo Corradi nello staff di Allegri al Milan. Lascia la panchina dell'Italia Under 20

Il Milan prende un attaccante, anzi un ex attaccante: secondo Sky Sport, Bernardo Corradi, ex bomber tra le altre di Valencia, Parma, Manchester City, Reggina, Udinese ha deciso di lasciare la panchina della Nazionale italiana Under 20 per accettare la proposta del nuovo allenatore rossonero Massimiliano Allegri.

Corradi e il tecnico livornese si sono incontrati in un noto hotel di Milano e hanno gettato le basi per la collaborazione nel nuovo corso del Diavolo: per il primo si tratterebbe di addio alla Nazionale dopo otto anni di permanenza alla guida delle giovanili tra Under 17 e Under 20. Lavorerà con Santiago Gimenez e probabilmente anche con un altro attaccante di primo livello che andrà ad integrare il fronte offensivo del Milan.