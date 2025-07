Sky - Il Napoli non ha dimenticato Lookman: Osimhen cambia i piani in fascia

La cessione di Osimhen riapre il mercato degli esterni d'attacco in casa Napoli alzando il budget a disposizione del ds Manna. Non c'è solo Ndoye, anche Lookman torna in corsa

Victor Osimhen sarà il game changer di questa seconda parte di calciomercato e non soltanto per il Napoli che però sarà attore protagonista anche grazie alla sua cessione. Il Galatasaray ha infatti deciso di investire i 75 milioni di euro richiesti dalla sua clausola rescissoria anche se, dettaglio non da poco, per le modalità di pagamento dovrà comunque esserci il benestare di Aurelio De Laurentiis (pagamento in 5 tranche invece che in 2 come previsto dai contratti).

Perché però Osimhen potrebbe stravolgere il mercato del club azzurro? Perché anche grazie ai 75 milioni che verranno incassati, il direttore sportivo Giovanni Manna potrà modificare i propri piani di mercato che oggi sono stati indirizzati, ad esempio, verso Dan Ndoye e Darwin Nunez, ma che potrebbero clamorosamente cambiare rotta.

Secondo Sky Sport, infatti, con i soldi di Osimhen il Napoli potrebbe tornare a bussare alla porta dell'Atalanta presentando un'offerta concreta per strappare Ademola Lookman al club bergamasco. Cifre importanti sono da mettere sul piatto per lui e per il club e, di conseguenza, si dovrebbe tornare a virare in attacco su Lucca al posto di Nunez.