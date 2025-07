Sky - Inter, l'Atletico Madrid punta su Frattesi: chiesto in cambio Giuliano Simeone

L'Atletico Madrid ha messo nel mirino Davide Frattesi: l'Inter avrebbe chiesto l'inserimento nella trattativa di Giuliano Simeone

L'Atletico Madrid non si ferma a Ruggeri. Dopo aver preso il terzino dell'Atalanta, i colchoneros avrebbero messo nel mirino Davide Frattesi. Secondo quanto riporta Sky Sport, gli spagnoli vogliono fortemente il centrocampista dell'Inter, che, in cambio, avrebbe chiesto Giuliano Simeone . Ma gli spagnoli hanno detto no al possibile inserimento dell'argentino nella trattativa.

La palla, quindi, dovrebbe passare all'Inter riguardo la valutazione di una possibile apertura alla cessione di Frattesi, che ha salato il Mondiale per Club per un infortunio ed è rientrato in Italia prima dell'ultima partita con il Fluminense. Bisognerà capire, in quesi giorni, eventuali margini e basi economiche sul quale potrebbe costruirsi l'operazione sull'asse Milano-Madrid.