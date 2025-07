Sky - Inter, incontro con il Real Betis per Asllani

Incontro fra Inter e Real Betis per Asllani: si tratta solo per una cessione a titolo definitivo.

Tra entrate e uscite, prosegue il calciomercato in quel di Viale della Liberazione. Dopo l’incontro con il Bruges per parlare di Stankovic, sta prendendo piede una nuova trattativa per la formazione nerazzurra di Chivu.

La dirigenza del Real Betis, come racconta Sky Sport, sta facendo tappa in Italia per rinforzare la rosa a disposizione di Manuel Pellegrini Gli spagnoli si trovano infatti a Milano per parlare con l’Inter di Asllani. Alcuni rappresentanti del club spagnolo hanno incontrato oggi i dirigenti nerazzurri che hanno reso note le intenzioni: il centrocampista albanese è cedibile solo a titolo definitivo. Al momento c'è una trattativa in corso, ma ci saranno da capire le intenzioni del giocatore, con la squadra di Siviglia pronta a provare poi a convincere il centrocampista ad accettare il trasferimento.