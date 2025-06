Sky - Milan, si complica la pista Rabiot: ha comunicato al Marsiglia che vuole restare. Allegri resta in pressing

Il Milan e il suo nuovo direttore sportivo Igli Tare sono vivacissimi sul mercato sia in entrata che in uscita e, chiusa la cessione di Reijnders al Manchester City e bloccato Luka Modric, continua la caccia a colpi di primissimo piano per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese vuole un colpo per reparto e se per Zinchenko e Vlahovic si dovrà ancora lavorare parecchio, si sta complicando in queste ore la pista che porta ad Adrien Rabiot.

CONTATTI - Nonostante i contatti diretti che ci sono stati anche tra lo stesso Allegri e il suo fedelissimo ai tempi della Juventus, infatti, oggi il Milan si sta scontrando con una resistenza importante dell'Olympique Marsiglia che ritiene il centrocampista francese fondamentale per lo scacchiere tattico e per lo spogliatoio guidato da Roberto De Zerbi.

RABIOT VUOLE RESTARE - Secondo quanto riportato da Sky, tuttavia, la resistenza più importante non è rappresentata dal club francese, ma proprio da Rabiot che, nonostante il pressing del suo ex-allenatore, in queste ore ha comunicato al Marsiglia la propria volontà di non ascoltare il mercato e rimanere in rosa.