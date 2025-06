Sky Sport DE – Il Bayern Monaco piomba su Rafael Leao, è la prima alternativa a Wirtz: la situazione

Dalla Germania arrivano notizie di un forte interesse del Bayern Monaco per Rafael Leao. Come riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport DE, i bavaresi stanno cercando un innesto offensivo per migliorare il reparto e visto che il Liverpool nelle ultime ore sta cercando di chiudere per Florian Wirtz del Leverkusen, oltre a Kaoru Mitoma del Brighton, la dirigenza del Bayern sta seguendo anche il numero dieci rossonero.



Come riportato sempre da Plettenberg, nelle ultime ore il Liverpool si è portato in testa alla corsa per accaparrarsi il fantasista tedesco Wirtz, che ha già dato la propria parola ai Reds. Come se non bastasse, di recente il trequartista del Leverkusen è stato in Inghilterra per cercare casa e questo rappresenta una altro grande indizio sul suo possibile trasferimento al Liverpool.



Vista la situazione, Sky Sport DE riferisce che il Bayern si è, quindi, tirato fuori dalla corsa al classe 2003 e ha spostato il proprio target su Mitoma del Brighton e soprattutto su Leao. Ricordiamo che come raccontato da Calciomercato.com nelle scorse settimane, il numero dieci del Milan non è sul mercato, ma un’offerta shock potrebbe portare all’apertura di una trattativa. E per offerta shock si intende vicina ai 100 milioni di euro. Occhio anche all’ottimo rapporto tra l’agente del portoghese, Jorge Mendes, e il direttore sportivo del Bayern Max Eberl.

PARLA LEAO - Solamente pochi giorni fa, Leao aveva rilasciato un'intervista ad Icon Magazine, soffermandosi anche sul proprio futuro: "Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere: voglio continuare a divertirmi e a giocare ad alto livello".



Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui