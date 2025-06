Sneijder: "Questa Inter è diversa da quella di Istanbul. Inzaghi non farà come Mourinho"

Wesley Sneijder sa bene come si vince la Champions League. Era in campo, assoluto protagonista, nella finale di Madrid del 2010 e sarà, come accauto già nel 2023 a Istanbul, in tribuna all'Allianz Arena per PSG-Inter. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato proprio delle sensazioni prima del grande evento.

DIVERSO DA ISTANBUL - "C’ero anche a Istanbul due anni fa, ma questa finale è diversa. Non solo perché non c’è una netta favorita o perché il Psg sembra meno dominante di quanto fosse il City nel 2023. L'Inter è diversa rispetto a prima: è più grande, più forte, più consapevole. Ha raggiunto la maturazione definitiva dopo un lungo percorso. Anche le sconfitte, come quella di due stagioni fa, sono servite per farla diventare così completa. Sono convinto che la squadra sarà motivata a reagire subito allo scudetto perso: è e sarà un grande rimpianto perché mancava pochissimo per la vittoria. Credo davvero in questa squadra e in Simone Inzaghi. Speriamo che ci ricorderemo a lungo di questo sabato 31 maggio 2025". INZAGHI COME MOU? - "Non credo sia una situazione uguale a quella di José nel 2010, non mi immagino che Inzaghi possa andare via. Spero che resti ancora perché il ciclo non è finito, ma bisogna rispettare comunque le scelte individuali. Non possiamo sapere cosa ci sia nel cuore e nella testa delle persone, soprattutto di un allenatore sempre sotto pressione per 4 stagioni, belle ma difficili. Cosa si può dire a Inzaghi? Al di là di qualsiasi risultato e di ciò che vorrà fare nel futuro, ha riportato il club nel punto più alto, stabilmente, lì dove stanno le migliori squadre al mondo. Il rispetto non si compra, Simone ha il rispetto di tutto il mondo del calcio".IL 2010 - "Sono passati 15 anni, il tempo vola, non vogliamo essere gli ultimi nerazzurri ad aver tenuto in mano la Coppa. Un successo dei ragazzi oggi non toglierebbe nulla a ciò che abbiamo fatto noi, ognuno deve scrivere la propria storia e provare a esser felice. La frase di José sul triplete? Ha detto pure che spera che l’Inter vinca la Champions: questa è la parte più importante del discorso". ANALOGIE - "Abbiamo entrambe un gran centravanti argentino e sappiamo sacrificarci l’uno per l’altro, poi sono squadre costruite diversamente. Anzi, sono epoche diverse. Certo, anche questa Inter ha dovuto fare un’impresa col Barça: se sei stato in grado di sopravvivere in quella notte, puoi fare tutto. Dumfries olandese come me? Denzel è un grandissimo giocatore. È un esempio per tutti quelli che lavorano e migliorano giorno dopo giorno: da questo punto di vista, dovremmo imparare da lui. Anche in nazionale, senza Dumfries l’Olanda perde pericolosità. Quando non c’era in campionato, l’Inter ha buttato via punti decisivi. È uno dei più determinanti di questa finale e uno dei migliori esterni d’Europa: vedremo chi tra lui e Hakimi sarà più decisivo". PUNTI DECISIVI - "Mi auguro che Lautaro faccia come Milito,ma bisogna fare arrivare a lui e a Thuram la palla giusta. E anche a Taremi, che è in fiducia e magari servirà nel 2° tempo. Tutto passa dal centrocampo. Ormai in questo calcio non ci sono più i vecchi numeri 10 come me, e questo toglie un po’ di emozione, ma possiamo anche goderci giocatori come Barella, Calha, Mkhitaryan, che fanno girare la palla a grande velocità. Attenzione, però, perché anche loro con Joao Neves e Vitinha fanno lo stesso: il Psg è fortissimo in aggressione oltreché nell’uno contro uno sugli esterni. Il resto, poi, lo sapete".