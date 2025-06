Sofia Cantore dalla Juventus al Washington Spirit: la vittoria del calcio italiano

Quando Sofia Cantore scenderà dall'aereo a Washington gli occhi saranno a cuoricino. Anzi, no. A stelle. E strisce. Perché da luglio l'attaccante classe '99 inizierà una nuova vita dall'altra parte del mondo: in questi minuti è arrivata l'ufficialità del suo trasferimento dalla Juventus al Washington Spirit probabilmente per più di 300mila euro; una cifra importante da cerchiare in rosso, si tratta di un incasso record per il mercato femminile italiano in uscita. L'investimento arriva dagli Stati Uniti che nel calcio femminile sono paragonabili alla Premier League nel maschile: sì, è il campionato più importante e affascinante al mondo. E prima di Cantore una giocatrice italiana lì non c'aveva mai giocato, rappresenta un'unicità arrivata proprio nella culla del calcio femminile a livello internazionale.

SOFIA CANTORE A WASHINGTON, COME GALLINARI E BARGNANI IN NBA - Con una firma sul contratto Cantore ha sfondato barriere culturale e pregiudizi, ha riempito di sogni e speranze le nuove generazioni che la vedranno come punto di riferimento, e ha tracciato un percorso che ora è solo da percorrere. Come gli italiani scelti nel draft NBA quando erano al top - da Gallinari a Bargnani - la ragazza è volata negli Stati Uniti nel momento migliore della sua carriera. L'operazione - costruita e condotta dall'agenzia italiana Assist Women, che per primi hanno portato le migliori calciatrici italiane all’estero: Dragoni al Barcellona, Caruso al Bayern Monaco, Linari all'Atletico Madrid e al Bordeaux e Galli all'Everton - avrà un impatto pazzesco sullo sviluppo del calcio femminile italiano. Ci sarà un prima e un dopo Sofia Cantore a Washington.

CANTORE CON LA FIGLIA DI RODMAN - Il potenziale di questo affare è legato anche al livello d'immagine che può raggiungere la giocatrice in USA, Paese in cui tra l’altro le comunità italiane sono ben presenti. Il Washington Spirit è uno dei club più importanti al mondo e del suo campionato insieme all'Angel City e al New York Gotham, l'allenatore fino a pochi giorni fa era Jonatan Giráldez, uno dei migliori al mondo, che dopo aver vinto tutto per anni con il Barcellona, firmò l’estate scorsa proprio con Washington Spirit; tra le compagne di squadra c'è anche la figlia di Dennis Rodman - ex campione dei Chicago Bulls, a proposito di NBA... - Trinity, una celebrità nazionale oltre ad essere la giocatrice più pagata di tutto il campionato americano.

MERCATO NWSL: COSA DICE IL REGOLAMENTO - È estremamente selettivo. Già solo il fatto che nella National Women's Soccer League ogni squadra può avere un massimo di 7 giocatrici che possono essere non statunitensi fa acquisire ancora più importanza e clamore all'affare Cantore. Prima di chiudere un'operazione internazionale i club riflettono e valutano se vale la pena occupare uno dei sette slot, e per lei è stato un grande sì da parte di tutti. Le rose sono composte da un minimo di 18 calciatrici e un massimo di 25, c'è una limitazione sui costi dei cartellini ogni stagione e il club deve rispettare un salary cap imposto dalla federazione. Un mercato complesso e con più paletti rispetto al nostro, nel quale però Sofia Cantore ha già scritto il primo pezzo di storia. Tutti questi dettagli regolamentari, rendono ancora più inarrivabile la NWSL per le giocatrici europee. L’arrivo di Sofia negli USA è la vittoria di tutto il calcio italiano, oltre ad essere l’immagine chiara di un sogno che si realizza per intere generazioni di calciatrici.