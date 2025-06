Sogno e incubo, l'Inter dei record: la rivoluzione di Trapattoni, Matthaus e di un titolo rimasto nella storia

Il decennio degli anni 80 dell’Inter non è sicuramente stato di quelli da incorniciare. La vittoria del 12esimo titolo nella stagione 1979-1980 aveva illuso una tifoseria che si ritrovò, negli anni successivi, a dover barcamenarsi in una eterna lotta per restare quanto più vicini possibili ad una vetta che, puntualmente, veniva abbandonata intorno alla metà della stagione. Fu anche per questo che Ernesto Pellegrini, divenuto presidente nel 1984, scelse nella stagione 1986 di riportare a Milano Giovanni Trapattoni, 6 volte campione d’Italia con la Juventus e voglioso di riavvicinarsi alla sua Cusano Milanino. L’impatto non fu quello sperato, ma l’attesa valse uno degli Scudetti più memorabili di sempre tanto da essere passato alla storia come lo Scudetto dei record.

IL TRAP -Pellegrini conobbe Trapattoni proprio mentre allenava la Juventus perché in quegli anni il Trap portava la squadra in ritiro a Villar Perosa alloggiando in un albergo di proprietà di una delle società del patron nerazzurro. L’accordo si fa, il progetto non è a breve termine, ma le idee così vincenti a Torino dell’allenatore italiano faticano ad attecchire nell’immediato e se alla prima annata la lotta Scudetto premiò il Napoli di Maradona, il quinto posto della stagione 1987-88 mise Pellegrini davanti a un bivio: rinforzare o cambiare.

CHE MERCATO! - E la scelta cade sulla prima opzione. Trapattoni chiede colpi importanti in tre zone del campo: serve rifare il centrocampo con due incursori e un regista, serve un rinforzo in fascia e un centravanti d’area e Pellegrini lo accontenta soprattutto nella prima delle sue richieste. Già quando era alla Juventus, infatti, aveva messo gli occhi su un autentico trattore del Bayern Monaco che in carriera stracciò record su record fra Bundesliga e Mondiali. Lothar Matthaus fu il vero game changer di quella stagione perché garantì una quantità di corsa abbinata ad una qualità tecnica esemplare unica per questa squadra. Insieme a lui arrivarono poi a Milano anche Andreas Brehme (inizialmente regista, poi reso letale terzino sinistro), Alessandro Bianchi e Nicola Berti. Restava la scelta del centravanti da affiancare a Serena e, dopo aver preso e liberato Madjer per un problema muscolare pregresso, la scelta ricadde in prestito su Ramon Diaz che arrivò dalla Fiorentina.

LE OLIMPIADI - La stagione 1988-89 è da record in tutto e per tutto poiché dato il piazzamento in calendario delle Olimpiadi di Seul fra settembre e ottobre, tutti i calendari calcistici vennero rivisti. L’inizio del campionato fu ricalendarizzato a fine ottobre e nel periodo di vuoto fu organizzata una Coppa Italia “una tantum” con formula a doppio turno a girone prima della fase eliminatoria. E in questa coppa l’Inter di Trapattoni alza bandiera bianca relativamente presto, superando solo il primo girone e piazzandosi soltanto al terzo posto. Fu, anche a detta dei giocatori, la benedizione di quella stagione perché permise allo staff di trovare la quadratura tattica e gli automatismi che diedero il via alla storica cavalcata.

IL 3-5-2 - L’Inter riesce pian piano a costituire un’ossatura solidissima capace però di fare molto male in fase offensiva. La chiave tattica come detto è stato ovviamente Matthaus con le sue progressioni, ma anche il sacrificio tattico di Brehme e Bianchi in copertura ha aiutato il dinamismo di Berti. Serena e Diaz in attacco hanno formato una delle coppie meglio assortite di sempre e lo zoccolo duro italiano, composto da Zenga in porta, Ferri e Bergomi marcatori e Baresi e Mandorlini ad alternarsi come libero, ha poi completato il pacchetto di un 3-5-2 antesignano rispetto a quelli di Conte e Inzaghi, ma con molti punti di contatto.

SERENA NEL DERBY - In un campionato che ancora assegnava soltanto due punti per ogni vittoria l’Inter parte col piede sull’acceleratore e non si ferma quasi mai. Serena è una macchina da goal e quando, in tuffo di testa e su cross di un Bergomi, segna il goal dell’1-0 che vale la vittoria nel derby contro il Milan aumentando il distacco dai rossoneri in classifica, l’intero gruppo capisce che le chance di arrivare al titolo sono davvero importanti. A fine girone d’andata l’Inter è a +1 sul Napoli di Maradona diventata la rivale Scudetto n°1.

MATTHAUS E IL GOAL SCUDETTO - L’inizio del girone di ritorno tolse ogni dubbio. L’Inter centrò 10 vittorie (8 vittorie consecutive) e due pareggi contro Milan e Juventus in 10 gare e si portò a +7 sul Napoli prima dello scontro diretto. Era il 28 maggio 1989 e a San Siro fu gara vera. Pali, traverse, occasioni, ma a sbloccarla fu Careca. Berti con deviazione di Fusi trova il pari, ma fu il bolide su punizione di Matthaus a consegnare aritmeticamente la conquista del titolo numero 13 della storia nerazzurra con 4 giornate d’anticipo.

L’INTER DEI RECORD - A fine stagione i punti conquistati furono 58 e quello fu un record assoluto per un campionato a 18 squadre che assegnava due punti a partita. Le vittorie, inoltre, furono 26, e anche questo è a tutti gli effetti un record assoluto. 67 furono i goal segnati, miglior attacco del torneo, e solo 19 quelli raccolti da Zenga all’interno della propria porta per la miglior difesa. Aldo Serena con 22 reti fu il capocannoniere del torneo, Lothar Matthaus l’anno successivo conquistò anche il pallone d’oro. E il Trap? Nei due anni successivi non riuscì a ripetersi come Campione d’Italia ma chiuderà con la vittoria della Coppa Uefa del 1991 battendo la Roma in finale. Il resto è storia, la storia di un titolo che, purtroppo per l'Inter, rimase molto a lungo l'ultimo vinto prima degli exploit dal 2006 ad oggi.