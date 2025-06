Sole 24 Ore - Inter, Bank of America al lavoro per rifinanziare il bond da 415 milioni. Tre opzioni per Oaktree

L'Inter è pronta a chiudere il proprio bilancio 2024/25 in attivo e, per la prima volta negli ultimi lunghissimi anni, nonostante gli zero titoli conquistati in questa annata, i ricavi provenienti dalle competizioni sportive a cui preso parte garantiranno lo sforamento dei 500 milioni di euro di fatturato per il club nerazzurro. Da un anno a oggi la gestione della società è passata dalla famiglia Zhang ad Oaktree Capital Management e dal punto di vista economico il fondo USA ha già avviato i primi contatti per superare una delle più importanti scadenze debitorie ereditate dalle precedenti proprietà: il bond da 415 milioni di euro in scadenza nel 2027.

LA STORIA DEL BOND - La cifra è importante ed è il risultato del rifinanziamento concordato da Suning nel 2022 per ripagare il precedente bond da 300 milioni di euro. Lo stesso era stato attivato dalla proprietà cinese per ripagare il finanziamento da 230 milioni ereditato dalla gestione di Erick Thohir il quale nel maggio del 2015 attivò una linea di credito con Goldman Sachs e Unicredit per liberare le garanzie concesse da Massimo Moratti.

LA RATA FINALE - Il bond è stato sottoscritto all'epoca nella sua interezza dimostrando una grande fiducia del mercato nell'allora situazione societaria. Il piano di ritorno e rimborso del bond prevedeva esborsi crescenti di anno in anno con 6 rate che partono dai 3,57 milioni del giugno 2024 ai 4,22 milioni del dicembre 2026 a cui si aggiunge una maxi-rata finale da saldare entro il 9 febbraio 2027. Una rata da 391,67 milioni di euro che fissa di fatto il prezzo su cui sta lavorando Oaktree.

BANK OF AMERICA - Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore il fondo statunitense non ha fretta, ma si è mosso con largo anticipo per capire come togliere l'incombenza dal proprio futuro. Oaktree ha incaricato la banca d'investimento Bank of America di valutare le diverse opzioni disponibili e con l'obiettivo di ricavare circa 400 milioni di euro (non a caso la somma delle ultime due rate dell'attuale bond).

TRE OPZIONI - Ad oggi sono tre le opzioni che lo studio di Bank of America sta pensando di valutare. La prima riguarda un collocamento privato che di fatto potrebbe anche garantirebbe l'ingresso di nuovi soci in società. La seconda sarebbe l'intervento di fondi di private debt, un po' come fatto dalla stessa Oaktree con Zhang, e infine l'emissione di un nuovo bond che ricopra le stesse cifre in ballo e sposti la scadenza di altri 5 anni.

LE GARANZIE - Il rifinanziamento, va sottolineato, non riguarda al momento la capogruppo FC Internazionale Milano, bensì Inter Media and Communications ovvero la media company del club in cui confluiscono e in cui sono controllati i diritti televisivi e commerciali dell'Inter. Una società che, di conseguenza, è costantemente in attivo data la presenza di fortissimi ricavi ed introiti.

NUOVI SOCI? - Sebbene ci sia ampio margine operativo, il rifinanziamento o l'estinzione del bond è un passaggio fondamentale per l'Inter e per Oaktree che, sebbene abbia confermato tramite il veicolo Global Opportunities di essere pronto a sostenere il club nel lungo periodo, potrebbe da questa operazione ottenere più margine di manovra sia per attrarre nuovi azionisti potenziali, sia per il finanziamento del progetto stadio.

